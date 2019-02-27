Son Dakika Haberleri: Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Hizmet Kapsamını İyileştiriyor

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Hizmet Kapsamını İyileştiriyor

42 dakika önce

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından KUDAKA'ya sunulan "Soğuk Süt Zincirinde Kapasitenin ve Kalitenin Artırılması" projesi kapsamında 12 Adet 2 tonluk araç üstü tank ile 1 Adet 5 tonluk süt soğutma tankı, tartım kantarları ve dijital ekranları teslim alındı.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Hizmet Kapsamını İyileştiriyor, System.String[]
Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından KUDAKA'ya sunulan "Soğuk Süt Zincirinde Kapasitenin ve Kalitenin Artırılması" projesi kapsamında 12 Adet 2 tonluk araç üstü tank ile 1 Adet 5 tonluk süt soğutma tankı, tartım kantarları ve dijital ekranları teslim alındı.

Araç üstü tankları, tartım kantarları ve dijital ekranların süt toplama araçlarına monte edilerek Süt Toplama Merkezine süt soğutma tankını yerleştirme işleminin tamamlandığı belirtildi.

Birlik yöneticileri sağlanan hizmetin yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulundular. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

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