DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK - Son Dakika
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DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK

17.03.2022 15:41

SİVAS'ta Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin Genel Kurulu yapılırken, bazı üyeler, oy kullanım listesinde isimleri olmadığı iddiasıyla Divan Kurulu ile gerginlik yaşadı.

SİVAS'ta Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin Genel Kurulu yapılırken, bazı üyeler, oy kullanım listesinde isimleri olmadığı iddiasıyla Divan Kurulu ile gerginlik yaşadı.

Kentte Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin Genel Kurulu, düğün salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul'a birliğin mevcut başkanı ve adayı Mehrali Deliktaş ile birlik üyeleri katıldı. Seçmenler, tek tek kimlik kontrolü yapılarak salona alındı. Divan Kurulu'nun seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Birliğin yönetim, denetim ve mali raporları okunurken, 205 kişilik seçmen listesinde isimlerinin yer almadığını ileri süren birlik üyeleri de salona girdi. Oy kullanma haklarının olduğunu savunan üyeler, Divan Kurulu'na seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, tepki gösterince salonda gerginlik yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ise müdahale etti. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde Deliktaş, yeniden başkanlığa seçildi. Oy kullanamayan birlik üyeleri ise seçimin iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK
DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK
DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK
DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK
DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK
DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK
DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ GENEL KURULU'NDA GERGİNLİK - Son Dakika
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