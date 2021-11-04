Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kaya, genel başkanlığa aday olacağını açıkladı - Son Dakika

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptıkları istişarenin ardından adaylık başvurusu yaptıklarını belirtti.

Genel kurulun 16 Kasım'da yapılacağını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

x "Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uysal ile kendi yönetim kurulumuzu oluşturduk. Türkiye'deki bütün birliklerin faaliyetlerini artırmayı ve güç birliği yaparak ülke hayvancılığına katkı sunmayı hedefliyoruz. Görev süremizde kendi ilimiz için yaptığımız projelerin daha fazlasını yapacağız. Türkiye'deki bütün damızlık sığır yetiştiricileri birliklerini organize şekilde destekleyerek, göreve geldiğimizde önceliğimiz hayvan ıslahı. Irk özelliklerini düzelterek verim artışı hedefliyoruz. Bu zorlu göreve talip olurken önce Allah'a, sonra ekibine, ülkemizde görev yürüten diğer damızlık sığır yetiştiricileri birlik başkanlarına ve delegelerine güveniyoruz. Ayrıca Çorum'da görev yapan bütün sivil toplum kuruluşlarının ve tüm hemşehrilerimin bu zorlu görevde desteğini ve duasını bekliyorum."