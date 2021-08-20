Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan genel kurulda mevcut başkanlık görevini yürüten Bülent Ozan yeniden başkan seçildi. Hayvancılığa ciddi bir emek vererek üreticilerin sorunlarına sağlam ve gerçekçi çözümler sunma gayretinde olan Ozan, seçime katılan 300 üyenin tamamının oyunu aldı. Genel Kurula Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan ve Kırşehir il Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de katıldı. - KIRŞEHİR

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