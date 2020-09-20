Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulunu Gerçekleştirdi - Son Dakika

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi.

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi. Yapılan genel kurula; Kayseri İli Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Isparta DSYB Başkanı H. Hüseyin Özdemir, Muğla DSYB Başkanı Mehmet Aldemir, Osmaniye DSYB Başkanı Serhat Vayısoğlu, Yozgat DSYB Başkanı Hacı Selvi, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Merkez Genel Sekreteri İbrahim Karakoyunlu ve üyeler katıldı. Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, "Kıymetli üyelerim dört yıl daha bir aradayız yolumuz uzun heyecanımız yüksek sorumluluğumuzun bilincindeyiz hepinize teşekkürü borç bilirim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

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