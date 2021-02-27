Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

27.02.2021 12:23
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

KÜTAHYA'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne yönelik düzenlenen operasyonda, zimmet ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KÜTAHYA'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne yönelik düzenlenen operasyonda, zimmet ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yöneticileri ile çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. 'Görevi kötüye kullanma, zimmet, resmi ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihale yoluyla kamunun zarara uğratılması ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ., C.U. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Ö., İ.Ş. ve M.K. yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakılırken N.Ç., V.I. ve R.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Başsavcılığı, Münir Karaloğlu, Damızlık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Son Dakika: Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
19:09 İstanbulspor-Antalyaspor maçında gol düellosu! F.Bahçe maçında 4 isim cezalı
18:59 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "200 milyar dolar" vaadine tepki: Sen kimi aptal yerine koyuyorsun?
18:49 "O kadar eder misin?" denilen stoper Abdülkerim, servet harcanan Pedro'dan daha fazla skor katkısı verdi
18:11 Karamollaoğlu'ndan Babacan'ı kızdıracak sözler: Beni konuşturmayın, doğru düzgün AK Parti'den oy alamadılar
18:04 Dönüp bakmadan gittiği yerden jet hızıyla geri dönüyor! Beşiktaş'ın hücum hattına önemli takviye
18:02 Aslan korkulu rüya oldu! Galatasaray'ın yenmediği bir takım bile kalmadı
17:57 Muhammed Yakut'la röportaj yaptığı için gözaltına alınan Serdar Akinan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben işimi yaptım
17:55 Ardına bakmadan gitti, tıpış tıpış geri dönüyor! Beşiktaş'ın hücum hattı ateş edecek
17:42 İzmir'de akılalmaz olay! İşe kalkmayan oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 19:55:13. #1.12#
SON DAKİKA: Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement