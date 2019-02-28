Son Dakika Haberleri: Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Tarafından Önemli Destek

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Tarafından Önemli Destek

12 dakika önce

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafından KUDAKA'ya sunulan "Soğuk Süt Zincirinde Kapasitenin ve Kalitenin Artırılması" projesi kapsamında 12 Adet 2 tonluk araç üstü tank ile 1 Adet 5 tonluk süt soğutma tankı, tartım kantarları ve dijital ekranları teslim alındı.

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Tarafından Önemli Destek, System.String[]
Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafından KUDAKA'ya sunulan "Soğuk Süt Zincirinde Kapasitenin ve Kalitenin Artırılması" projesi kapsamında 12 Adet 2 tonluk araç üstü tank ile 1 Adet 5 tonluk süt soğutma tankı, tartım kantarları ve dijital ekranları teslim alındı.

Araç üstü tankları, tartım kantarları ve dijital ekranların süt toplama araçlarına monte edilerek Süt Toplama Merkezine süt soğutma tankını yerleştirme işleminin tamamlandığı belirtildi.

Birlik yöneticileri sağlanan hizmetin yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulundular. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:10 Kaynak: İHA

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