Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Tarafından Önemli Destek
12 dakika önce
Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafından KUDAKA'ya sunulan "Soğuk Süt Zincirinde Kapasitenin ve Kalitenin Artırılması" projesi kapsamında 12 Adet 2 tonluk araç üstü tank ile 1 Adet 5 tonluk süt soğutma tankı, tartım kantarları ve dijital ekranları teslim alındı.
Erzincan
Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafından KUDAKA'ya sunulan "Soğuk Süt Zincirinde Kapasitenin ve Kalitenin Artırılması" projesi kapsamında 12 Adet 2 tonluk araç üstü tank ile 1 Adet 5 tonluk süt soğutma tankı, tartım kantarları ve dijital ekranları teslim alındı. Araç
üstü tankları, tartım kantarları ve dijital ekranların süt toplama araçlarına monte edilerek Süt Toplama Merkezine süt soğutma tankını yerleştirme işleminin tamamlandığı belirtildi.
Birlik yöneticileri sağlanan hizmetin yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulundular. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:10 Kaynak: İHA
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