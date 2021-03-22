Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği 23 Mart'ın 'Dünya Yoğurt Günü' olmasını istiyior - Son Dakika

Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği 23 Mart'ın 'Dünya Yoğurt Günü' olmasını istiyior

22.03.2021 13:31
Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği 23 Mart'ın 'Dünya Yoğurt Günü' olmasını istiyior, System.String[]

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 23 Mart'ın 'Dünya Yoğurt Günü' olarak ilan edilmesi için çalışma başlattı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 23 Mart'ın 'Dünya Yoğurt Günü' olarak ilan edilmesi için çalışma başlattı.

Kayseri İli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çakı; birlik binasında düzenlediği basın toplantısında 23 Mart'ın 'Dünya Yoğurt Günü' olarak ilan edilmesi için sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi. Çakı; "Türk mutfağında önemli yeri olan milli ürünümüz yoğurta sahip çıkmak ve tüketimini yaygınlaştırmak için 23 Mart gününün 'Dünya Yoğurt Günü' ilan edilmesi çalışmalarını sosyal sorumluluk projesi olarak başlatmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere yoğurt; dünya dillerine Türkçe bir kelime olarak girmiştir. Bunu ülkemiz açısından yoğurdun ne kadar önemli olduğunun göstergesi olarak da kabul edebiliriz. Yapılan araştırmalara göre Orta Asya'da atalarımız sütü güvenle uzun süre muhafaza etmenin bir uygulamasını yoğurt üretimiyle sağlamışlardır. Yoğurt kelimesini pıhtılaşmak, kesilmek gibi anlamlara gelen yoğurmak kelimesinden türetmişlerdir. Milli yiyeceğimiz yoğurt, Osmanlılar döneminde saray mutfağının vazgeçilmez bir besin kaynağı olmasının yanında ishal, bulantı gibi rahatsızlıklar ile güneş yanıklarının iyileştirilmesinde şifa ve ilaç olarak kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa krallarından Franseu ateşli bir hastalığa yakalandığında krala ilaç olarak yoğurt gönderir. Bakterileri öldürücü özelliği nedeniyle yoğurt 1. Franseu'yu kısa sürede iyileştirir. Avrupa'da 1800'lü yıllarda tanınmaya başlayan milli yiyeceğimiz yoğurt, Amerika'da yaklaşık 70-80 yıl önce tanındı. 1900'lü yılların başında ise yoğurt, ilaç olarak kabul edildi ve bir dönem eczanelerde pastörize olarak satıldı. Bu kadar kıymetli ve bizim olan bu değerimize sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcu diye düşünmekteyiz. Bu kapsamda yapılacak çalışmalara her Türk vatandaşımızın ve STK'larımızın desteğini beklemekteyiz. Sloganımız 'Yoğurt sağlıktır, yoğurt ilaçtır'. Geleneksel Türk yoğurdumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Birlik Başkan Yardımcısı Talip Akçakaya da dünyada 'su günü', 'süt günü', 'çiftçiler günü' gibi günler yanında gastronomi dalında 'fasulye günü', 'meyveli kek fırlatma günü', 'badem ezmesi günü', acı sos günü'gibi günler kutlandığına dikkat çekerek 23 Mart gününü 'yoğurt günü' olarak kutlanması gerektiğini söyledi.

Proje Sorumlusu Nezir Ötegen ise sahipsiz olan her şeye sahiplenen birilerinin çıkacağını belirterek, projenin gerekli yerlerle paylaşıldığını, yurt içi ve yurt dışından destek gördüğünü söyledi. - KAYSERİ

Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği 23 Mart'ın 'Dünya Yoğurt Günü' olmasını istiyior
Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği 23 Mart'ın 'Dünya Yoğurt Günü' olmasını istiyior

Damızlık, 23 Mart, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği 23 Mart'ın 'Dünya Yoğurt Günü' olmasını istiyior - Son Dakika


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