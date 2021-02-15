Damla Altun en iyi Instagrammer Influencer seçildi - Son Dakika

Damla Altun en iyi Instagrammer Influencer seçildi

15.02.2021 08:51
Damla Altun en iyi Instagrammer Influencer seçildi, System.String[]

Influencer Damla Altun, bu yıl üçüncüsü düzenlenen INFLOW Awards ödüllerinde yılın en iyi Instagrammer Influencer'ı seçildi.

Influencer pazarlama etkinliklerini değerlendiren ve başarılarını ödüllendiren bir platform olan INFLOW Awards ödülleri sahiplerini buldu. Damla Altun en iyi Instagrammer Influencer'ı seçildi.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Damla Altun yaptığı açıklamada "Bu ödüle aday gösterilmem ve ödülün bana verilmesinden dolayı gururluyum. Başarılarımın ödüllendirilmesi beni motive ediyor. Uzun yıllardır sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Takipçilerimin bu derece güvenini kazanıyor olmak çok güzel. Birçok markayla yaptığım işbirlikleri de bu güvenin en güzel göstergesidir. Beni takip edenler bilirler ki güvenmediğim hiçbir ürün ya da hizmeti paylaşmıyorum. Sadece güvendiğim ve ürünlerini kullanabileceğim markalarla işbirlikleri yapıyorum. Yaptığım işbirlikleri sayesinde hem markaların hedef kitlelerine ulaşması konusunda aracılık ediyorum hem de takipçilerim için önerilerde bulunuyorum." dedi.

Damla Altun Kimdir?

Damla Altun 1992 yılında Bursa'da doğmuş ve Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nden mezun olmuştur. Instagram'daki paylaşımlarının yanında uzun zamandır Youtube için içerik üreten Damla Altun takipçilerine makyaj, güzellik, dekorasyon, bakım önerileri gibi videolar hazırlıyor. İçerikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Altun "Sosyal medyada var olduğum için çok mutluyum. Burada beni takip edenlerle sürekli etkileşim halinde olmak, onlarla paylaşımlarda bulunmak beni mutlu ediyor. Hiç tanımadığınız insanlarla bağ kurabiliyorsunuz. Sosyal medyanın doğru kullanıldığında faydalı bir platform olduğunu düşünüyorum. Sahte bir profil çizmeden kendiniz olarak gerçekçi ve samimi içerik üretirseniz insanlar sizi seviyor ve desteklemeye başlıyorlar." dedi.

Damla Altun en iyi Instagrammer Influencer seçildi

Instagram, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damla Altun en iyi Instagrammer Influencer seçildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

13 şehidimizin ardından ABD'den bir garip açıklama: PKK'nın elinde öldükleri doğruysa kınıyoruz Esnafın gözü çarşamba günü yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nda! Esneme seçenekleri ele alınacak Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristlerin imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı
13 şehidin ardından TSK yeni hedefi belirledi: PKK'nın ana karargahı Kandil yerle bir edilecek 13 şehidin ardından TSK yeni hedefi belirledi: PKK'nın ana karargahı Kandil yerle bir edilecek         
08:26
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Survivor 2021'in ikinci eleme adayı belli oldu Survivor 2021'in ikinci eleme adayı belli oldu         
07:52
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Kar yağışı 2 gün daha sürecek Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Kar yağışı 2 gün daha sürecek         
00:06
13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı 13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı         
23:03
Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi: Bence değil Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi: Bence değil         
22:26
Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi         
20:18
Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün         
15:39
Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı         
14:58
Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu         
14:19
Yokuşu çıkamayan tırı ittirmeye çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu Yokuşu çıkamayan tırı ittirmeye çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu         
14:05
8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu 8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu         
12:50
İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi         
12:49
Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi         
12:48
Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti         
11:08
Kocası için Atilla'nın tahtından yaptırdı! Piyasa değeri 10 bin dolar Kocası için Atilla'nın tahtından yaptırdı! Piyasa değeri 10 bin dolar         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 09:11:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Damla Altun en iyi Instagrammer Influencer seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei