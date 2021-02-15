Damla Altun en iyi Instagrammer Influencer seçildi - Son Dakika

Influencer pazarlama etkinliklerini değerlendiren ve başarılarını ödüllendiren bir platform olan INFLOW Awards ödülleri sahiplerini buldu. Damla Altun en iyi Instagrammer Influencer'ı seçildi.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Damla Altun yaptığı açıklamada "Bu ödüle aday gösterilmem ve ödülün bana verilmesinden dolayı gururluyum. Başarılarımın ödüllendirilmesi beni motive ediyor. Uzun yıllardır sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Takipçilerimin bu derece güvenini kazanıyor olmak çok güzel. Birçok markayla yaptığım işbirlikleri de bu güvenin en güzel göstergesidir. Beni takip edenler bilirler ki güvenmediğim hiçbir ürün ya da hizmeti paylaşmıyorum. Sadece güvendiğim ve ürünlerini kullanabileceğim markalarla işbirlikleri yapıyorum. Yaptığım işbirlikleri sayesinde hem markaların hedef kitlelerine ulaşması konusunda aracılık ediyorum hem de takipçilerim için önerilerde bulunuyorum." dedi.

Damla Altun Kimdir?

Damla Altun 1992 yılında Bursa'da doğmuş ve Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nden mezun olmuştur. Instagram'daki paylaşımlarının yanında uzun zamandır Youtube için içerik üreten Damla Altun takipçilerine makyaj, güzellik, dekorasyon, bakım önerileri gibi videolar hazırlıyor. İçerikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Altun "Sosyal medyada var olduğum için çok mutluyum. Burada beni takip edenlerle sürekli etkileşim halinde olmak, onlarla paylaşımlarda bulunmak beni mutlu ediyor. Hiç tanımadığınız insanlarla bağ kurabiliyorsunuz. Sosyal medyanın doğru kullanıldığında faydalı bir platform olduğunu düşünüyorum. Sahte bir profil çizmeden kendiniz olarak gerçekçi ve samimi içerik üretirseniz insanlar sizi seviyor ve desteklemeye başlıyorlar." dedi.