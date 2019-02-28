Son Dakika Haberleri: Damla Çentikli Samsung Galaxy A30 Elimizde!

Damla Çentikli Samsung Galaxy A30 Elimizde!

1 saat önce

MWC kapsamında tanıtılan bir telefon olan Samsung Galaxy A30, damla çentiği ve kategorisine göre iyi özellikleriyle dikkat çeken bir cep telefonu.

MWC kapsamında tanıtılan bir telefon olan Samsung Galaxy A30, damla çentiği ve kategorisine göre iyi özellikleriyle dikkat çeken bir cep telefonu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:04 Kaynak: Youtube

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