Damla Çentikli Samsung Galaxy A30 Elimizde!
1 saat önce
MWC kapsamında tanıtılan bir telefon olan Samsung Galaxy A30, damla çentiği ve kategorisine göre iyi özellikleriyle dikkat çeken bir cep telefonu.
MWC kapsamında tanıtılan bir telefon olan Samsung Galaxy A30, damla çentiği ve kategorisine göre iyi özellikleriyle dikkat çeken bir cep telefonu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:04 Kaynak: Youtube
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