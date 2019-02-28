Damla Çentikli Samsung Galaxy A30 Elimizde!

MWC kapsamında tanıtılan bir telefon olan Samsung Galaxy A30, damla çentiği ve kategorisine göre iyi özellikleriyle dikkat çeken bir cep telefonu.

MWC kapsamında tanıtılan bir telefon olan Samsung Galaxy A30, damla çentiği ve kategorisine göre iyi özellikleriyle dikkat çeken bir cep telefonu.

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