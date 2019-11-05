Damla, Civan'ı öptü!
6 saat önce
Civan, köşkte yaşananlardan dolayı memlekete dönmeye karar verir. Arkadaşı ile yaptığı konuşmayı Damla duyar ve nereye gittiğini sorar. Civan, kendisini köşke ait hissetmediğini anlatır.
Civan, köşkte yaşananlardan dolayı memlekete dönmeye karar verir. Arkadaşı ile yaptığı konuşmayı Damla duyar ve nereye gittiğini sorar. Civan, kendisini köşke ait hissetmediğini anlatır. Gitmesinin kendisi ve herkes için doğru olduğunu söyler. Damla onu bu fikrinden döndürmeye çalışır. Civan kararlıdır. Damla'ya gitmesini engelleyecek bir sebebin olup olmadığını sorar. Damla bu soru üzerine Civan'ı kendisine çekerek öpmeye başlar. Damal ve Civan, aşk dolu şaşkın bir mutluluğun içine düşerler...
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:13
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