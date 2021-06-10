Damla Colbay ile Ali Osman Çiçek sosyal medyada aşka geldi

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Hekimoğlu' dizisinde oynayan Damla Colbay ile sevgilisi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Osman Çiçek'le Instagram'da yazışması dikkat çekti. Oyuncu, Instagram'a sevgilisinin çektiği kareyi yayınladı. Colbay, "İçimden ne kadar şanslı olduğumu düşünüyordum" diye yazdı. Doktor ise, "Dünyanın en güzel bakışı" yazarken, Colbay ise, "Sen karşımdayken" karşılığını verdi. Çiftin, romantik yazışması takipçilerinden beğeni topladı.