Kısa bir süre sonra final yapacak olan 'Hekimoğlu' dizisinden ayrılan Damla Colbay
'dan bir ilk... Oyuncu, yaklaşık üç aydır birlikte olduğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek
'le ilk fotoğrafını paylaştı.
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'dan kareyi yayınlayan oyuncunun, yaptığı bir detay dikkat çekti. Colbay, sevgilisini kalbine etiketlemesi, dikkat çekti.
Güneşin tadını çıkaran çiftten oyuncu, Haruki Murakami'nin, "Eğer birini tüm kalbinle seversen, yalnızca bir kişi olsa bile, hayatın kurtulmuş demektir" sözünü yazdı.