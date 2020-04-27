Damla Ersubaşı'dan kafaları karıştıran hamle!

Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi. Çiftin kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört ay önce dünyaya geldi.



Ayrıldılar mı?



Sosyal medyada sık sık mutlu aile fotoğrafları paylaşan çift arasında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.



Birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili çiftten bir açıklama gelmedi.



İhanet iddiaları çok konuşulmuştu



27 yaşındaki oyuncu, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı günlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.



Ardından konuya açıklık getiren Ersubaşı, "Kendisi açıklama yaptı. Konuşacak pek bir şey yok. Arada ben sinirlenince takipten çıkarım" diyerek barıştıklarının sinyalini vermişti.



Öte yandan güzel oyuncu, "Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana" yorumunu yapan takipçisine, "İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü" cevabını vermiş ve bu yanıt çok konuşulmuştu.