Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle geniş bir kesimin hafızasına kazınan oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz sene Eylül ayında 2 çocuğunun babası Mustafa Can Keser'le yollarını ayırmıştı. Daha sonra çocukları için sık sık bir araya gelen ikilinin barıştığı iddia edilmişti. Fakat daha önce yalanlanan iddialar, bu kez Keser'in paylaşımları nedeniyle gündemde.

DAHA ÖNCE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Çift, geçtiğimiz aylarda kızlarıyla birlikte Bodrum'a giden ikili, deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yakalanmıştı. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden ikiliden Ersubaşı, barışma sorularına, "Arkadaşlar biz barışmadık. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik" yanıtını vermişti.

PAYLAŞIMI, AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

28 yaşındaki oyuncu, daha önce de magazin gündemine gelen 'barışma' iddialarını yalanlayarak, "Hayır, öyle bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu yaşananların ardından eski eşlerden Mustafa Can Keser'in son paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı.

YAN YANA POZLARINI KALPLE PAYLAŞTI

33 yaşındaki iki çocuk babası Keser, eski eşi Damla Ersubaşı ile yan yana pozunu kalp emojileriyle Instagram hesabından paylaştı. Bu kare kafaları karıştırırken, son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen güzel oyuncunun böyle bir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünün CEO'su olan Mustafa Can Keser'in, evli oldukları dönemde eşini aldattığı iddia edilmişti.

İşte Keser'in paylaşımları: