Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser cephesinde flaş gelişme

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Bir dönem 'ihanet' iddiaları ile gündeme gelen ikili, ayrılık sonrası çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Gazetecilerin, "Barıştınız mı?" sorusuna, "Hayır. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik." yanıtını veren ikili, sürpriz bir karar aldı.

Keser'i affeden ünlü oyuncu, eski eşi ile birlikte kamera karşısına geçerek, aralarındaki buzları erittiklerini gözler önüne serdi.

Ersubaşı, geçtiğimiz yıl 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelen Mustafa Can Keser'i affetmiş ve evliliğini devam ettirme kararı almıştı. Ancak beraberlikleri uzun sürmeyen taraflar, boşanmıştı. Avukatlar, tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığını, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtmişti.

Ersubaşı, mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunmuştu. Protokole göre tarafların 2 çocuğunun velayeti annede kalmıştı. İkilinin, Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunuyor.