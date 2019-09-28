Son Dakika Haberleri: Damla Gönüllüleri'nden Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Damla Gönüllüleri'nden Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan "Damla Projesi" gönüllüleri Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

Damla Gönüllüleri'nden Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan "Damla Projesi" gönüllüleri Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.


Rektörlük Salon 2009 toplantı salonunda Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy ile buluşan gönüllüler, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Anadolu Üniversitesi ile ortak çalışmalarda bulunmak istediklerini belirten gönüllüler, Prof. Dr. Günsoy ile olası iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda Damla Gönüllüleri, Prof. Dr. Güler Günsoy'a plaket takdim etti. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı sınavla memur alacak
Kamuda çakar lambalar sökülüyor Nagehan Alçı ile ceza hukukçusu birbirine girdi, modaretör yayını kesti Annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 13:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damla Gönüllüleri'nden Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]