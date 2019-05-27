Damla Gönüllülerinden Anlamlı Ziyaret

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Hain Saldırıda Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu

Yaşlı Çiftin Ölümünde Kokrunç Gerçek Ortaya Çıktı! Önce Karısını Sonra Kendini Vurmuş

Son 3 Ayda Tavuk Fiyatlarına Gelen Yüzde 50 Zam, Hem Vatandaşı Hem de Esnafı İsyan Ettirdi