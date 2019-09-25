Damla Gönüllülük Hareketi'nden Rektör Karakaya'ya ziyaret

Damla Gönüllülük Hareketi ekibi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Damla Gönüllülük Hareketi üyeleri, Rektör Karakaya'yı ziyaretlerinde çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yerli ve yabancı uyruklu öğrencilerin katıldığı ziyarette konuşan Rektör Karakaya, bu hareketin unutulan değerlere sahip çıktığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projenin asrın maddeleşmiş, kendi menfaatini düşünen insanlara karşı bir çözüm olduğunu vurgulayan Karakaya, gençlerin kalplerine dokunmayı tercih ederek, unutulan hassas değerlere sahip çıktıklarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük de hazır bulundu.