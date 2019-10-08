Son Dakika Haberleri: Damla Gönüllülük Hareketi projesi tamamlandı
Son Dakika Güncel Damla Gönüllülük Hareketi projesi tamamlandı

Damla Gönüllülük Hareketi projesi tamamlandı

38 dakika önce

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Kırşehir'e gelen 48 gönüllü gencin kentte farkındalık oluşturdukları bildirildi.

Damla Gönüllülük Hareketi projesi tamamlandı, System.String[]

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Kırşehir'e gelen 48 gönüllü gencin kentte farkındalık oluşturdukları bildirildi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Damla Gönüllülük Hareketi ile gençlerin farklı kentleri tanımalarının amaçlandığı belirtildi.


Açıklamada, Damla Gönüllülük Hareketi üyelerinin, kentteki okulları, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, sevgi ve çocuk evleri, Kur'an kurslarıyla bazı köyleri de ziyaret ettikleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Kırşehir'de farklı kentlerden gelen gençlerin kısa sürede farkındalık oluşturduklarını aktardı.

Projenin gençlerin kişisel gelişimlerine katkılarının yanı sıra yeni kültürler öğrenmelerini de sağladığını vurgulayan Şahin, "Ahi Evran-ı Veli, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Aşık Paşa, Neşet Ertaş ve daha birçok gönül erlerinin yaşadığı, farklı tarihi ve turist alanları bulunan Kırşehir'e gençlerin, aileleriyle birlikte tekrar gelmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu: Sınır ötesi tezkereye içimiz yana yana "Evet" diyeceğiz
Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:09:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damla Gönüllülük Hareketi projesi tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]