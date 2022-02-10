Üye Girişi
Damla misafirliğe gittiği evde öldü - Son Dakika

Damla misafirliğe gittiği evde öldü

10.02.2022 00:17
Damla misafirliğe gittiği evde öldü

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş, misafirliğe gittiği evde erkek arkadaşı M.C.B. (23) ile tartışması sırasında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş, misafirliğe gittiği evde erkek arkadaşı M.C.B. (23) ile tartışması sırasında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Ev sahibi ile birlikte gözaltına alınan M.C.B., Damla Kuş'un kendisini vurduğunu ileri sürdü.

Olay akşam saatlerinde, Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Damla Kuş ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı M.C.B., Konya'dan Sakarya'nın Ferizli ilçesinde oturan M.C. isimli yakınlarının yanına geldi. İddiaya göre, Damla Kuş ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra Damla Kuş, ev sahibine ait tüfekle vuruldu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Damla Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.  Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, M.C.B. ve M.C.'yi gözaltına aldı. M.C.B., ifadesinde Damla Kuş'un kendisini vurduğunu, intihar ettiğini ileri sürdü. Damla Kuş'un cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine götürüldü. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.


Damla misafirliğe gittiği evde öldü
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Damla misafirliğe gittiği evde öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki mahkeme kararıyla tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:21:02. #1.12#
SON DAKİKA: Damla misafirliğe gittiği evde öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement