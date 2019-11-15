Son Dakika Haberleri: "Damla Projesi" gönüllüleri Antalya'da
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"Damla Projesi" gönüllüleri Antalya'da

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında 48 gönüllü genç Antalya'ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında 48 gönüllü genç Antalya'ya geldi.

Gönüllü gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hacıcaferoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, projenin hem kültürlerin kaynaşmasına hem de birlik ve beraberliğin teminine katkı sağladığını belirterek, "Damla Projesi, gerçekten adından da anlaşıldığı gibi küçük damlaların bir okyanus oluşturması." dedi.

Proje koordinatörü Fatma Arzuman ise Türkiye'nin her şehrinden katılan Damla Projesi gönüllülerinin amacının insanlar arasında hiçbir ayırım yapmadan toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek onlara manevi yönden yardımcı olmak ve motive etmek olduğunu belirtti.

İnsanlar arasından gönül köprüsü kurduklarını dile getiren Arzuman, Anadolu'nun birçok yerindeki okulları ziyaret ettiklerini, duvarlara resim çizdiklerini ve çocukların hayallerini şekillendirdiklerini anlattı.

Arzuman ayrıca huzurevi, şehit ailelerini ziyaret ettiklerini minnet ve duayla onları unutmadıklarını gösterdiklerini belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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