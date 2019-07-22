Son Dakika Haberleri: "Damla Projesi" gönüllüleri Çankırı'yı tanıyor
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"Damla Projesi" gönüllüleri Çankırı'yı tanıyor

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Çankırı'ya gelen üniversiteli gençler, kenti yakından tanıma fırsatı buluyor.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Çankırı'ya gelen üniversiteli gençler, kenti yakından tanıma fırsatı buluyor.
Aralarında yabancı uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 45 genç, proje kapsamında geldikleri kentte, yöre halkıyla tanışıyor, köyde çocuklarla oynayıp yaşlıları ziyaret ediyor.
Kentte yaklaşık 10 gün kalacak gençler, birçok etkinlik yaparak Çankırı'yı yakından tanıma fırsatı buluyor.
Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin insan odaklı olduğunu söyledi.
Yerli ve yabancı öğrencilerin proje kapsamında ülkenin çeşitli yerlerini gezdiğine ve farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı bulduğuna dikkati çeken Gerginci, "Çankırı'da gidilecek olan dezavantajlı bireylerle gençlerimiz bir araya gelecek, kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı ile misafir olduğumuz yerlerdeki insanlarla katılımcı gençlerimiz dostluklar kuracaklar." dedi.
Katılımcı öğrencilerin Çankırı'nın tarih ve kültür zenginliğini de tanıyacağını ifade eden Gerginci, "Damla projemizde ülkemizin üniversitelerinde eğitim gören yerli ve uluslararası öğrencilerden oluşan 45 kişilik ekip Çankırı'da 10 gün boyunca gönüllülük faaliyetleri yürütürken Çankırı'nın tanıtımına da büyük katkı sağlayacaklar. Program süresince ulaşım, konaklama ve yemek masrafları Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Program sonrasında katılımcı gençlerimize de katılım belgesi verilecek." diye konuştu.
Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:19 Kaynak: AA
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