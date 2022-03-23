Damla Projesi kapsamında 43 gönüllü üniversite öğrencisi, Manisa'yı ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Damla Projesi" kapsamında 40 farklı ilden Manisa'ya gelen 43 gönüllü üniversite öğrencisi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında 43 gönüllü üniversite öğrencisi Manisa'ya geldi.

Manisa'daki 9 günlük programda ilk ve ortaokulları ziyaret eden gönüllü üniversite öğrencileri, birlikte yaptıkları etkinliklerde kendilerinden yaşça küçük "kardeşlerine" tecrübelerini aktardı.

Damla Projesi'nin gönüllü öğrencileri, şehirde esnaf ve ev ziyaretleri yaptı, tarlada çalışan çiftçilere de yardım etti.

Sardes Antik Kenti, Tarihi Kula Evleri, Kula Peri Bacaları, Yunus Emre Türbesi, Mevlevihane ve Yunusemre Belediyesi Osmanlı Müzesini de gezen gönüllü öğrenciler, şehrin kültürü ve tarihi hakkında da bilgi sahibi oldu.

Damla Projesinde yer alan gönüllü üniversite öğrencilerinden Berkan Özdemir, proje kapsamında yaptıkları etkinliklerden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Manisa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezip görme fırsatımız oluyor. Bu bölgelerdeki tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerdeki insanlara da dokunma imkanımız oluyor. Buradan edindiğimiz tecrübeleri aldığımız bilgileri memleketlerimize döndüğümüzde çevremizle paylaştığımızda aslında bu projenin adı olan Damla, damlalıktan çıkıp bir okyanus haline geliyor ve böylelikle amaç da hasıl oluyor."

Projeye Ağrı'dan katıldığını aktaran Osman Alptekin de "Manisa'daki bir kardeşimin bir ablamın ve abimin gönlüne dokunmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. İmkan bulamayan gençler bu şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu projelerine başvuru yaparak birçok kültürü tanıyabilir. Birçok gönüllü ve sosyal sorumluk projesine katılarak hem mutlu olup hem de mutlu edebilir herkesin bu tür projelere katılmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu. ??????