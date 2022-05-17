Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli NKÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika
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Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli NKÜ'yü ziyaret etti

17.05.2022 14:11
Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli NKÜ'yü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Damla Projesi" kapsamında farklı illerden Tekirdağ'a gelen 39 gönüllü üniversite öğrencisi, Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Damla Projesi" kapsamında farklı illerden Tekirdağ'a gelen 39 gönüllü üniversite öğrencisi, Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker tarafından karşılanan gençlere yönelik, Rektörlük Senato Salonu'nda söyleşi gerçekleştirildi.

Gençlerin ziyaretine ve söyleşiye Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ile Gençlik Merkezi Müdürü Turgut Kılıçtaş da katıldı.

Eker, dezavantajlı aile, çocuk ve gençlerle bir araya gelmek, kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı ve gönüllük faaliyetleri yürütmek amacıyla kentte 10 gün çeşitli faaliyetlerde bulunacak gençlere üniversiteyi tanıttı.

Gençler de Eker'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Üniversite, Tekirdağ, gençlik, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli NKÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika


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