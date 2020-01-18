Son Dakika › Magazin › Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi'ne üye oldu - Son Dakika Magazin
Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi'ne üye oldu
6 saat önce
Genç oyuncu, Julie Delpy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth'ün de üye olduğu Avrupa Film Akademisi'nden üyelik daveti aldı.
Genç oyuncu, Julie Delpy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth'ün de üye olduğu Avrupa Film Akademisi'nden üyelik daveti aldı. 1988 yılında kurulan Avrupa Film Akademisi, 3 bin 600'den fazla film profesyonelini, Avrupa'nın film kültürünü tanıtma gayesiyle bir araya getiriyor. Damla Sönmez de Akademi'nin üyesi olarak Türk sinemasını uluslararası alanda tanıtacak, ayrıca Avrupa'nın prestijli sinema ödüllerinde aday filmler için oy kullanabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:41
Son Dakika Ünlü yetişkin film sitesi, kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle'a iş teklif etti Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti