Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi'ne üye oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi'ne üye oldu - Son Dakika Magazin

Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi'ne üye oldu

6 saat önce

Genç oyuncu, Julie Delpy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth'ün de üye olduğu Avrupa Film Akademisi'nden üyelik daveti aldı.

Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi'ne üye oldu, System.String[]

Genç oyuncu, Julie Delpy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth'ün de üye olduğu Avrupa Film Akademisi'nden üyelik daveti aldı. 1988 yılında kurulan Avrupa Film Akademisi, 3 bin 600'den fazla film profesyonelini, Avrupa'nın film kültürünü tanıtma gayesiyle bir araya getiriyor. Damla Sönmez de Akademi'nin üyesi olarak Türk sinemasını uluslararası alanda tanıtacak, ayrıca Avrupa'nın prestijli sinema ödüllerinde aday filmler için oy kullanabilecek.

Colin Firth, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:41 
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