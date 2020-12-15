DAMLA SÖNMEZ 'BEN, KİRKE'Yİ SESLENDİRDİ - Son Dakika

DAMLA SÖNMEZ 'BEN, KİRKE'Yİ SESLENDİRDİ

15.12.2020 19:12
DAMLA SÖNMEZ 'BEN, KİRKE'Yİ SESLENDİRDİ, System.String[]

Damla Sönmez, Madeline Miller'ın 'Ben, Kirke' eserini Storytel için seslendirdi. Oyuncu, "Çok sevdiğim bir kitabın tüm karakterlerine bürünmek, o dünya içinde zaman geçirmek, eğlenceli bir süreçti" dedi

Damla Sönmez, Madeline Miller'ın 'Ben, Kirke' eserini Storytel için seslendirdi. Oyuncu, kitap seslendirmenin çok uzun zamandır yapmak istediği bir şey olduğunu söyledi. Sönmez, "Okumayı da dinlemeyi de çok seviyorum. Çok sevdiğim bir kitabın tüm karakterlerine bürünmek, o dünya içinde zaman geçirmek, eğlenceli bir süreçti benim için..." dedi.

DAMLA SÖNMEZ 'BEN, KİRKE'Yİ SESLENDİRDİ

Madeline Miller, Damla Sönmez, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin DAMLA SÖNMEZ 'BEN, KİRKE'Yİ SESLENDİRDİ - Son Dakika Magazin


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