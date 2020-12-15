DAMLA SÖNMEZ 'BEN, KİRKE'Yİ SESLENDİRDİ
15.12.2020 19:12
Damla Sönmez, Madeline Miller'ın 'Ben, Kirke' eserini Storytel için seslendirdi. Oyuncu, "Çok sevdiğim bir kitabın tüm karakterlerine bürünmek, o dünya içinde zaman geçirmek, eğlenceli bir süreçti" dedi
Damla Sönmez, Madeline Miller'ın 'Ben, Kirke' eserini Storytel için seslendirdi. Oyuncu, kitap seslendirmenin çok uzun zamandır yapmak istediği bir şey olduğunu söyledi. Sönmez, "Okumayı da dinlemeyi de çok seviyorum. Çok sevdiğim bir kitabın tüm karakterlerine bürünmek, o dünya içinde zaman geçirmek, eğlenceli bir süreçti benim için..." dedi.
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