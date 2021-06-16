Damla Sönmez eski nişanlısına geri mi döndü?

Güzel oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlı kaldığı Ushan Çakır'la yollarını ayırmıştı. Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı iddia edilmişti.

Sönmez ve Çakır cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı.

Çakır, Sönmez'in bir fotoğrafının altına yorum yaptı. Güzel oyuncu, kalp emojisi koyarak Çakır'a yanıt verdi.

İkilinin bu hamleleri, "İlişkilerine bir şans daha mı verdiler?" sorusunu akıllara getirdi.

İŞTE USHAN ÇAKIR VE DAMLA SÖNMEZ'İN DİKKAT ÇEKEN DİYALOĞU...

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Tilya Damla Sönmez aslen Çerkestir.

St. Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy'de Stuart Burney ile çalıştı.

2004 yılında Camdan Pabuçlar dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Damla Sönmez; Emret Komutanım, Gece Gündüz, Türkan, Şubat, Güllerin Savaşı, Masum Değiliz, 7 Yüz, Rise of Empires: Ottoman gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

2009 yılında başladığı sinema filmi oyunculuğu kariyerinde ise Mahpeyker: Kösem Sultan, Kurtuluş Son Durak, Uzun Hikaye, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Ayla, Sibel gibi yapımlarda yer aldı.

2017-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin 3. ve 4. sezonunda 'Efsun' karakteriyle başrol oynadı.

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında oyunculuk üzerine eğitim gördü. Kamera karşısına ilk kez "Bir İstanbul Masalı" adlı diziyle geçti. Leyla ile Mecnun isimli dizide Beste Bereket ve Ezgi Asaroğluyla birlikte dizi kadrosundan kavga nedeniyle çıkarıldı. Bir dönem oyuncu Beste Bereket ile ilişki yaşadı.

Ushan Çakır 2008 'de Gece Gündüz isimli dizide Yavuz karakterini canlandırdı. Dizide polislerin yaşadıkları konu edindi. Dizinin başrollerinde ; Sarp Levedoğlu, Settar Tanrıöğen ve İpek Özkök yer aldı.

2011'de yönetmen ve senaristliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi isimli filmde Okan karakterini canlandırdı. Karısı öldükten sonra üniversiteli genç bir kızla evlenen Celal Tan'ın ve ailesinin başına gelenleri anlatan filmin başrollerinde Selçuk Yöntem, Türkü Turan, Bülent Emin Yarar ve Ezmi Mola yer aldı. Daha sonra ise sevilen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun'da Arda karakterini canlandırdı. Aynı gün aynı hastanede doğan ve yer olmadığı için yan yana yatırılan Leyla ve Mecnun isimli iki gencin yolu yıllar sonra aileleri tarafından yeniden kesişir ve macera başlar.

Dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant ve Ezgi Asaroğlu yer aldı. Daha sonra aralarında çıkan kavga nedeniyle dizi ekibinden Beste Bereket, Ushan Çakır ve Ezgi Asaroğlu dizi ekibinden ayrıldılar.

2012'de ise Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Uzun Hikaye isimli filmde Mustafa karakterini canlandırdı. Film İstanbul'dan sevdiği kız Münire ile birlikte kaçan Bulgaryalı Ali ve çekirdek ailesinin yaşadıklarını anlatıyor.

Filmin başrollerinde ise Kenan İmirzalioğlu ve Tuğçe Kazaz yer aldı. Büyük beklentilerle yayınlanmaya başlayan Kurt Seyit ve Şura isimli dizide Celil karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah yer aldı.

2015'te yayınlanmaya başlayan Kara Ekmek isimli dizide Çetin karaterini canlandırdı. Dizi otostop yapan Asiye'yi arabasına almasıyla hem Asiye'nin hem de kendi hayatı değişen Çetin, Asiye'den kurtulmak için çeşitli oyunlar düzenler fakat başarılı olamaz. Daha sonra yavaş yavaş Asiye'ye aşık olmaya başlar. Sahte hayatların anlatıldığı dizinin başrollerinde ise Özlem Yılmaz, Ushan Çakır ve Engin Hepileri yer aldı.