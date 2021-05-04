Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil - Son Dakika

Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil

04.05.2021 08:04
Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil, System.String[]

Damla Sönmez, Re Touch Mag dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

Damla Sönmez, Re Touch Mag dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Dergiye röportaj da veren ünlü oyuncuya "Çok ciddi bir tiyatro ve sanat eğitimine sahipsin. Sence eğitim şart mı?" sorusu yöneltildi. Sönmez, şöyle konuştu:

"Benim eğitime yönlenmem hep meraktan. Sevdiğin bir mesleğin olduğunda, meslekle ilgili yeni şeyler öğrenmek angarya değil de eğlenceye dönüşüyor. Eğitim tabii ki hayatın her alanında önemli ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok. Konservatuvar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurtdışında, yurtiçinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti. Karakterle, hikayeyle karşılaştığımda en doğru ve katmanlı şekilde etlendirip kemiklendirebilmek için, var olan yollarımı çeşitlendirebilmek için önemli eğitim."

MÜZİK BENİM İÇİN HOBİ

Rol aldığı son dizide şarkılar söyleyen, dans eden ve aynı zamanda enstrüman çalabilen Damla Sönmez, "Müzikle ilgili bir projen var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şimdilik yok. Dans zaten beden için çok önemli, sağlık için de bedenimi hareketli tutmaya özen gösteriyorum ve dans bunun en eğlenceli yollarından biri. Müzik benim için biraz daha hobi gibi. Yıllardır sadece arkadaşlarıma ve kendime çalıp söyledim. Çok da taze. Şimdilik başka bir proje yok. Bakalım hayat ne gösterecek."

Aşk, üretebilmeni sağlayan ateş

Damla Sönmez röportajında "aşk" hakkında da konuştu: "Aşk senin yaratımını sağlayan ateş. Ailen, mesleğin, yaratımını nerede kullanıyorsan orası. Hayata aşkla bakmak, yaşıyor hissettiriyor insana. Tam olarak olduğun yerde durabilmek, anda var olabilmek aşk. Başka bir yerde olmak istememek. Tam hissetmek. Kendinde tam, var oluşla tam. Hareketini her hücrende hissettiğin bir ateşin içinde huzurla var olabilmek."

Yakınlarım bana 'DamDam' der

Damla Sönmez, lakabı olup olmadığı sorulunca şöyle dedi: "Çok yakınlarım 'Dam' veya 'DamDam' diyor. Tilya var bir de, ilk adım. Ailede bazı zamanlarda kullanılır."

Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil

Damla Sönmez, Röportaj, Tiyatro, Dans, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil - Son Dakika Magazin


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