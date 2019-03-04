Son Dakika Haberleri: Damla Yılmaz Atıcılıkta Türkiye Rekoru Kırdı

Damla Yılmaz Atıcılıkta Türkiye Rekoru Kırdı

52 dakika önce

Trabzon'da yapılan Türkiye Havalı Silahlar Grup müsabakalarında minik bayanlar da Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü(GSK) sporcusu Damla Yılmaz, Türkiye rekoru kırarak 584 puanla birinci oldu.

Damla Yılmaz Atıcılıkta Türkiye Rekoru Kırdı, System.String[]
Trabzon'da yapılan Türkiye Havalı Silahlar Grup müsabakalarında minik bayanlar da Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü(GSK) sporcusu Damla Yılmaz, Türkiye rekoru kırarak 584 puanla birinci oldu.

Aynı müsabakada Yıldız erkekler de ise Bafra GSK'nin bir diğer sporcusu Adem Eren Katipoğlu üçüncü oldu. Bafra Belediyesi Genlik Spor Kulübü atıcılık sporcusu, kısa süreli eğitimle elde edilen başarısı ilçede sevinçle karşılanırken, tesis ve alt yapının başarıda ne denli etken olduğu bir kez daha kendini göstermiş oldu.

Türkiye'nin 2. büyük atıcılık poligonunun Bafra'da ve Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün himayesinde olması yakalanan başarı da oldukça etken.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Damla kızımız daha önce de Türkiye ikinciliği ile iftihar sebebimiz olmuştu. Türkiye rekoru kırarak elde ettiği birincilik ise gurur vesilemiz oldu. Aynı müsabakada üçüncü olan Adem Eren Katipoğlu ile birlikte tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde yer alan 4 branştan biri olan atıcılıkta üst üste gelen başarılar, diğer gençlerin de atıcılık sporuna ilgisinin artmasına neden odu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:43 Kaynak: İHA

Trabzon, Bafra, Türkiye, Spor
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