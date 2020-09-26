Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor - Son Dakika

İZMİR'in en eski semtlerinden Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Binalarda, şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekerken, bölgede yaşayan vatandaşlar gündüz vakti sokakta yürümekten korktuklarını söyledi.

İzmir'in en eski semtlerinden olan Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Metruk evlerle dolu olan semt, özellikle gece saatlerinde daha da korkunç oluyor. Binalarda şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekiyor. Damlacık semtinde yaşayanlar, yenilenmeyen evler nedeniyle semtin 'ucubeye' döndüğünü belirtip, sokağa çıkmaya korktuklarını söyledi. Vatandaşlardan Erkan Tenekeci, "İpini koparan buraya geldi. Hava karardığı zaman sokaklardan inemezsiniz. Evlerde hapis kalıyoruz veya 3- 4 kişi bir araya gelip öyle dışarıya çıkıyoruz. Yoksa dışarıya çıkmamız mümkün değil. Uyuşturucu bağımlıları geliyor. Gasp olayları yaşıyoruz. Bize hiçbir şey yapmasalar bile insan tedirgin oluyor. Başka yere taşınmayı düşünüyoruz ama kendi evimiz, mecburen oturuyoruz. Kim ister bu çöplüğün içerisinde oturmak. Belediye hizmeti de yok. İzmir'in göbeğinde terk edilmiş bir yer. Çözümsüz bir yer" dedi.