Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor - Son Dakika

Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor

İZMİR'in en eski semtlerinden Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor.

Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor, System.String[]

İZMİR'in en eski semtlerinden Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Binalarda, şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekerken, bölgede yaşayan vatandaşlar gündüz vakti sokakta yürümekten korktuklarını söyledi.

İzmir'in en eski semtlerinden olan Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Metruk evlerle dolu olan semt, özellikle gece saatlerinde daha da korkunç oluyor. Binalarda şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekiyor. Damlacık semtinde yaşayanlar, yenilenmeyen evler nedeniyle semtin 'ucubeye' döndüğünü belirtip, sokağa çıkmaya korktuklarını söyledi. Vatandaşlardan Erkan Tenekeci, "İpini koparan buraya geldi. Hava karardığı zaman sokaklardan inemezsiniz. Evlerde hapis kalıyoruz veya 3- 4 kişi bir araya gelip öyle dışarıya çıkıyoruz. Yoksa dışarıya çıkmamız mümkün değil. Uyuşturucu bağımlıları geliyor. Gasp olayları yaşıyoruz. Bize hiçbir şey yapmasalar bile insan tedirgin oluyor. Başka yere taşınmayı düşünüyoruz ama kendi evimiz, mecburen oturuyoruz. Kim ister bu çöplüğün içerisinde oturmak. Belediye hizmeti de yok. İzmir'in göbeğinde terk edilmiş bir yer. Çözümsüz bir yer" dedi.

'BU GÖRÜNTÜLER İZMİR'E YAKIŞMIYOR'Evlerinde misafir gelecekleri zaman oturdukları semtten dolayı utandıklarını dile getiren Aziz Kanat da " Konak'ta oturuyoruz ama bir misafirimiz geldiği zaman hangi yoldan götürelim de insanlar buranın halini görmesinler diye uğraşıyoruz. İzmir'e burası hiç yakışmıyor. Harabe evlerde uyuşturucu bağımlıları gelip, kalıyor. Gece, hırsız girecek diye pencerelerimizi açamıyoruz. Çok tedirgin yaşıyoruz. Bir tane öğretmenevi var. Türkiye'nin her yerinden öğretmenler geliyor. Gece gelip, benim zilimi çalıyorlar. Yolun yukarısına kadar götürmemi istiyorlar. Geceyi bırakın gündüz bile tehlikeli. 12 yıldır burada oturuyorum. Burası hep böyleydi. Benden önce de burası böyleydi. İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızdan, Konak Belediye başkanımızdan rica ediyoruz bir an önce el atsınlar" ifadelerini kullandı.'HIRSIZ KORKUSUNDAN HASTANEYE GİTMİYORUM'Bir diğer vatandaş Hilmi Coşkun ise hasta olmasına rağmen evine hırsız gireceği korkusundan hastaneye gidemediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "35-40 senedir burada yaşıyorum. Sesimizi kimse duymuyor. İzmir'in merkezinde oturuyoruz sözde. Belimde fıtığım var, ayakta duramıyorum. Eve hırsız girecek diye hastaneye gidemiyorum. 3 gün önce evime hırsız girdi. Hastaneye gitsem, bir hafta hastanede yatsam, eve döndüğümde evi bulamayacağım. Kapıları, pencereleri sökecekler. Köy bile buradan daha düzgündür."

Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor
Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor

Uyuşturucu, Konak, Alkol, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Meteoroloji 6 il için uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Kuran kursunda bir çocuğun dayak yediği iddiası üzerine soruşturma açıldı ABD merkezli ilaç firmasının ürettiği aşı, klinik deneylerde koronaya karşı güçlü bağışıklık oluşturdu Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı
Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak sözler: İlk kez tek eşliyim Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak sözler: İlk kez tek eşliyim         
23:47
Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti         
21:41
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı         
15:42
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi         
12:43
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 09:41:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei