Damlama sulama sistemiyle 'kenevir' yetiştirirken yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği operasyonda 62 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:10 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği operasyonda 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.'nin (67) kenevirleri yetiştirmek için özel damlama sulama sistemi kurduğu belirlendi. Merkez Dulkadiroğlu
ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ne bağlı Elbistanlılar Obası'nda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada bahçede özel damlama sulama sistemi ile yetiştirilen 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, A.S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
- Kahramanmaraş
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