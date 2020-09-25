Damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı yapıldı - Son Dakika

Damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı yapıldı

Damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı yapıldı Bafra Ovası'nda çeltik hasadı başladı Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı başladı.

Damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı yapıldı

Bafra Ovası'nda çeltik hasadı başladı

SAMSUN - Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı başladı. 2018 yılından günümüze kadar uygulanan damlama sulama yöntemi ile su kullanımında tasarruf sağlanırken ürün verimliği de artıyor.

Birçok tarım ürünün yetiştirildiği verimli topraklara sahip olan Bafra Ovası'nda 134 bin dekar alanda çeltik hasadı başladı. Tarlada olgunlaşma sürecini tamamlayan çeltiğin ilk hasadını Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı yaptı. Çeltik üreticiliğinde Türkiye'de ikinci sırada bulunan Bafra'da 49 kırsal mahallede 2 bin 230 çiftçi çeltik yetiştiriciliği yapıyor. 2019 yılında Türkiye'de yapılan çeltik hasadında 1 milyon ton çeltik elde edilmişti. Elde edilen bu çeltikten ise 550 bin ton pirinç sağlandı. Bafra'nın çeltik yetiştiriciliğinde ekonomiye katkısı ise yıllık 450 milyon TL'yi buluyor. Bafra'da damlama sulama yöntemi projesi 2018 yılında uygulanmaya başladı. Bin 47 dekarlık bir alanda uygulanan proje ile sudan yüzde 75 oranında tasarruf sağlanırken, üründe ise daha fazla verim elde ediliyor.

Bafra'da 5'inci kez çeltik hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlik ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşma yapan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "İlk defa damlama sulama yöntemi ile yapılan çeltik hasadında toplanmış bulunuyoruz. Bafra 2015 yılında 71 bin dekar alanda yapılan çeltik şu an 2020 yılında 134 bin dekara çıktı. Geçen sene çeltikte 30 dekar bir alanda damlama sulama yöntemi yapılmıştı. 2020 yılında yüzde 75 tohum hibe desteği ile birlikte Bafra'da şuan bin 47 dekar ekilmiş bir alan var" dedi.

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, "İlçemizde 2018 yılı itibarıyla küçük alanlarda damla sulama sistemi ile çeltik yetiştiriciliği deneme çalışmaları yapılmaya başlandı. 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 Hibe Çeltik Tohumu Projesi kapsamında 40 ton çeltik tohumluğu dağıtıldı. Proje kapsamında damlama sulama yöntemi ile çeltik yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerimizin tamamının tohumluk talepleri karşılandı. 1 dekar için yaklaşık 3 bin 600-3 bin 900 milimetre su kullanılarak dekardan 950 kilogram çeltik elde edilirken damla sulama ile 900-1000 milimetre su kullanılarak 900 kilogram çeltik elde edildi" diye konuştu.

"Çok önemli bir yenilik"

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ise damlama sulama yönteminin önemine dikkat çekerek, "Şu anda verimli topraklar üzerindeyiz. Samsun bereketli toprakların yoğun olarak bulunduğu iki önemli ovamızı barındıran gerçekten tam bir tarım şehridir. Bunun yanında çalışkan çiftçilerimiz var. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın daha aktif olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. IPARD adı altında Avrupa Birliği'nden kaynaklı kırsal kalkınma desteklerinin ilimizde çok güzel bir şekilde yararlanıldığı ve yerini bulduğunu genel olarak gözlemliyoruz. Tabii, bugün asıl konumuzu teşkil eden damlama sistemleri dediğimiz diğer tarımsal alanlarda da yaklaşık 20 yıldır kullanılan ancak pirinç üzerine son 2 yıldır denenen ve başarılı bir şekilde sonuçlar veren bir sistemdir. Çok önemli bir yeniliktir. Bu manada suda yüzde 75 oranında bir tasarruf sağlanması, verimlilikte olan artış, toprağın daha sonra ikinci bir ürüne kullanılabilir olması çok önemli bir artıdır. Devrim niteliğinde bir yeniliktir. Bafra tarımın bilinçli ve nitelikli olduğu bir ilçedir. Kurumlarımız her zaman çiftçimizin arkasındadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların bitiminde Vali Dağlı ve protokol üyeleri biçerdövere binerek çeltik hasadı yaptı. Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve çiftçiler katıldı.

Damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı yapıldı

Bafra Ovası, Türkiye, Çeltik, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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