Son Dakika Haberleri: Damlarda Biriken Karlar Küreklerle Temizleniyor

Damlarda Biriken Karlar Küreklerle Temizleniyor

1 saat önce

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çatılar ve damlar vatandaşlar tarafından küreklerle temizleniyor.

Damlarda Biriken Karlar Küreklerle Temizleniyor, System.String[]
Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çatılar ve damlar vatandaşlar tarafından küreklerle temizleniyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Sakız köyü Hayırlı mezrasında yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı toprak evler kar altında kaldı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Sakız köyünde vatandaşlar, evlerinin çökmemesi için çatılarda biriken karları kürekle temizliyor.

Köy sakinlerinden Bekir Güner, yaklaşık 10 yıl önce bu yoğunlukta bir karın yağdığını belirterek, "Bu yıl son 10 yılın en yoğun karı yağıyor. Köyde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Şu an evimizin damında en az 1 metre kar var. Evlerimizin damları temizlenmediği takdirde kar suyu içeriye sızar ve evlerimiz çöker. İki haftadan beri kar yağışı devam ediyor. Köyde 1 haftaya yakın yol, elektrik yoktu, 2 gün önce açtılar" dedi.

Ramazan Doğru ise, "Biz kış aylarını bu şekilde geçiriyoruz. Sabahtan akşama kadar kar atmakla günümüz geçiyor. Eğer bu karı zamandan atmasak evlerimiz çöker" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Sincik, Adıyaman, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık

Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:26:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damlarda Biriken Karlar Küreklerle Temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]