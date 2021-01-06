"Damlatan musluk günde 17 litre su israfına yol açıyor" uyarısı - Son Dakika

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresince (TESKİ) içme suyuyla ilgili yapılan uyarıda, "Damlatan musluk günde 17 litre su israfına neden olur" ifadelerine yer verildi.

Son yıllarda yağışların az olması nedeniyle ülke genelinde yaşanan kuraklık endişeye sebebiyet veriyor. 15 milyon nüfuslu İstanbul'a içme suyu sağlanan bazı barajlardaki su seviyesinin düşmesine ilişkin haberler, insanların yaşam ihtiyacı için başta gelen en temel kaynaklardan olan suyun geleceği için çeşitli kaygıları da beraberinde getiriyor. Suyun kullanımı ile ilgili ülke genelinde çeşitli uyarılar yapılırken, bu konuda bir uyarı da TESKİ Genel Müdürlüğünden geldi.

"17 litre su israfına neden olur"

TESKİ Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından suyun kullanımı konusunda yapılan uyarıda, "Damlatan musluklar, günde yaklaşık 17 litre su israfına neden olur. İsraf etmeyin" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ