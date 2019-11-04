Son Dakika Haberleri: Damlataş Mağarası turizmin hizmetine açılacak
Son Dakika Güncel Damlataş Mağarası turizmin hizmetine açılacak

Damlataş Mağarası turizmin hizmetine açılacak

7 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Damlataş Mağarası'nın turizmin hizmetine açılması için çalışma yapılacak.

Damlataş Mağarası turizmin hizmetine açılacak, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Damlataş Mağarası'nın turizmin hizmetine açılması için çalışma yapılacak.


İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Polat Mahallesindeki Damlataş Mağarasında incelemelerde bulundu. İlçenin Polat Mahallesi sınırları içerisinde 2260 metre yüksekliğindeki Kuzkaya Tepesinin 2150. metresinde ve çok sayıda sarkıt ve dikitin bulunduğu mağarada incelemelerde bulunan Kaymakam Köroğlu, mağaranın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Damlataş Mağarası turizmin hizmetine açılması için çalışma yapılacak. - MALATYA

Doğanşehir, Köroğlu, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
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