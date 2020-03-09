"Damlaya damlaya" Afrika'ya su kuyusu olacak

Bartın Gençlik Merkezince öğrenciler adına Afrika'da su kuyusu açılması amacıyla "1 Damla 1 Lira" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Afrika'da yaşanan su sıkıntısına bir nebze çözüm olması amacıyla Bartın Gençlik Merkezince yardım kampanyası başlatılması için proje hazırlandı.

"1 Damla 1 Lira" sloganıyla hazırlanarak kumbara temini, afiş ve ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan proje kabul edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da ortak olduğu kampanya kapsamında, bin kumbara, il genelindeki okullar ile Kur'an kurslarına bırakılarak yardım toplanmaya başlandı.

Kampanya kapsamında 15 Mayıs'a kadar toplanacak yardımlar, İHH aracılığıyla Afrika'da su kuyusu açılması için harcanacak.

- "Amacımız Afrika'da mazlum coğrafyalarda yaşayan mağdurlara destek olmak"

Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da su kuyusu açılması fikrinin, gençlik merkezi liderleri tarafından ortaya atıldığını ve kendilerinin de bu fikri önemsediklerini söyledi.

Gençlik Merkezi olarak, proje hazırlayarak Bakanlığa sunduklarını belirten Kaya, "Genç kardeşlerimizle gönüllü olarak Afrika'da su kuyusu açmak için yardım kampanyası başlattık. Amacımız, Afrika'da mazlum coğrafyalarda yaşayan mağdurlara destek olmaktır. Projeye gençlerimiz üzerinden giriştik ama halkımızın da destek olmasını bekliyoruz. Gençlerimizle birlikte halkımız da destek olursa 1 değil, 2-3 su kuyusu olur." diye konuştu.

İlyas Geçidi Ortaokulu öğrencisi Sahra Tuana Güney, Afrika'daki çocukların da kendileri gibi yaşamayı hak ettiğini dile getirerek, onların susuz kalmaması için kampanyaya yardımda bulunduklarını söyledi.

Güney, kampanyaya katılım çağrısında bulunarak, "Bu sayede Afrika'da çok daha fazla su kuyusu açılmasını sağlayabiliriz." dedi.

Öğrencilerden Yağmur Savaş ise başta çocuklar olmak üzere kimsenin susuzluk ve açlıktan ölmesini istemediğini vurgulayarak, "Afrika'daki kardeşlerimiz için bir damla su olabilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Cansu Canbakış, Afrika'da su sıkıntısı yaşayanlar için yardım kampanyası başlatılmasının anlamlı ve sevindirici olduğunu belirterek, herkesin kampanyaya destekte bulunmasını istedi.