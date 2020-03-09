"Damlaya damlaya" Afrika'ya su kuyusu olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Damlaya damlaya' Afrika'ya su kuyusu olacak - Son Dakika

"Damlaya damlaya" Afrika'ya su kuyusu olacak

6 saat önce

Bartın Gençlik Merkezince öğrenciler adına Afrika'da su kuyusu açılması amacıyla "1 Damla 1 Lira" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Bartın Gençlik Merkezince öğrenciler adına Afrika'da su kuyusu açılması amacıyla "1 Damla 1 Lira" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Afrika'da yaşanan su sıkıntısına bir nebze çözüm olması amacıyla Bartın Gençlik Merkezince yardım kampanyası başlatılması için proje hazırlandı.

"1 Damla 1 Lira" sloganıyla hazırlanarak kumbara temini, afiş ve ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan proje kabul edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da ortak olduğu kampanya kapsamında, bin kumbara, il genelindeki okullar ile Kur'an kurslarına bırakılarak yardım toplanmaya başlandı.

Kampanya kapsamında 15 Mayıs'a kadar toplanacak yardımlar, İHH aracılığıyla Afrika'da su kuyusu açılması için harcanacak.

- "Amacımız Afrika'da mazlum coğrafyalarda yaşayan mağdurlara destek olmak"

Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da su kuyusu açılması fikrinin, gençlik merkezi liderleri tarafından ortaya atıldığını ve kendilerinin de bu fikri önemsediklerini söyledi.

Gençlik Merkezi olarak, proje hazırlayarak Bakanlığa sunduklarını belirten Kaya, "Genç kardeşlerimizle gönüllü olarak Afrika'da su kuyusu açmak için yardım kampanyası başlattık. Amacımız, Afrika'da mazlum coğrafyalarda yaşayan mağdurlara destek olmaktır. Projeye gençlerimiz üzerinden giriştik ama halkımızın da destek olmasını bekliyoruz. Gençlerimizle birlikte halkımız da destek olursa 1 değil, 2-3 su kuyusu olur." diye konuştu.

İlyas Geçidi Ortaokulu öğrencisi Sahra Tuana Güney, Afrika'daki çocukların da kendileri gibi yaşamayı hak ettiğini dile getirerek, onların susuz kalmaması için kampanyaya yardımda bulunduklarını söyledi.

Güney, kampanyaya katılım çağrısında bulunarak, "Bu sayede Afrika'da çok daha fazla su kuyusu açılmasını sağlayabiliriz." dedi.

Öğrencilerden Yağmur Savaş ise başta çocuklar olmak üzere kimsenin susuzluk ve açlıktan ölmesini istemediğini vurgulayarak, "Afrika'daki kardeşlerimiz için bir damla su olabilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Cansu Canbakış, Afrika'da su sıkıntısı yaşayanlar için yardım kampanyası başlatılmasının anlamlı ve sevindirici olduğunu belirterek, herkesin kampanyaya destekte bulunmasını istedi.

Bartın, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teklif Meclis'e sunuldu, gıdada hile yapanlar için yeni cezalar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor

Son Dakika Haberleri
18:02 Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor
18:01 Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan ADEM ve huzurevine ziyaret
18:01 Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
18:00 Kışanak ve Tuncel'in yargılanmalarına devam edildi
18:00 Başkan Mehmet Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:06:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Damlaya damlaya" Afrika'ya su kuyusu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]