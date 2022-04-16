TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantı yolunda ilerleyen damperi açık hafriyat kamyonu,Yol üstünde bulunan yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabelanın büyük bölümü parçalanırken, tabelayı taşıyan direkler hasar gördü.
Şans eseri olaydan kimse yaralanmazken, tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, yol tabelasına çarptı: Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı - Son Dakika