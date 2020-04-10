Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı - Son Dakika

Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı

6 saat önce

Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı Niğde-Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.

Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı

NİĞDE - Niğde- Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.

Niğde-Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde damperi açık şekilde geçmek isteyen kamyon, OSB'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı.

(YE-AÖ-SO-Y)

Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı

Aksaray, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:13 Kaynak: İHA

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