Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı - Son Dakika

Niğde- Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.



Niğde-Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde damperi açık şekilde geçmek isteyen kamyon, OSB'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı. - NİĞDE