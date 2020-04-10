Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı - Son Dakika

Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı
6 saat önce
Niğde-Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.
Niğde- Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.
Niğde-Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde damperi açık şekilde geçmek isteyen kamyon, OSB'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:42 Kaynak: İHA
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