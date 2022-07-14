Damperi açık kalan kamyon köprüye çarpıp devrildi... Sürücü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
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Damperi açık kalan kamyon köprüye çarpıp devrildi... Sürücü güçlükle kurtarıldı

14.07.2022 15:34

Damperi açık kalan kamyon köprüye çarpıp devrildi.

Damperi açık kalan kamyon köprüye çarpıp devrildi... Sürücü güçlükle kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Köprülü kavşağına çarpan damperi açık olan kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı. Şoför kabinin de sıkışan sürücü İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı. Kamyonun damperi açık şekilde seyrettiği bir işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 13.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu girişi Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Adnan Ö.yönetimindeki 34 TK 6792 plakalı hafriyat Kamyonunun, dorsesi bir anda açıldı. Açık kalan dorse, Hikmet Şahin Köprülü kavşağa çarpıp, devrildi. Sürücü yaralanarak, araçta sıkıştı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardılar. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen kamyon, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kamyonun dorsesinin açık şekilde seyrettiği bir işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Damperi açılan hafriyat kamyonu, alt geçit tavanına çarptı; şoför kabinde sıkıştı Damperi açılan hafriyat kamyonu, alt geçit tavanına çarptı; şoför kabinde sıkıştı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damperi açık kalan kamyon köprüye çarpıp devrildi... Sürücü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damperi açık kalan kamyon köprüye çarpıp devrildi... Sürücü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
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