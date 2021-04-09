Damperi açık kamyonla çarptığı vincin altında can verdi - Son Dakika

BARTIN'daki fabrika sahasında, Talip Karakaya'nın (37) kullandığı kamyonun açık damperi, vince çarptı. Vincin altında kalan Karakaya, yaşamını yitirdi. Karakaya'nın, 1 ay önce işe başladığı öğrenildi.

Kaza, dün gece Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikası sahasında meydana geldi. Talip Karakaya, iddiaya göre, kullandığı kamyonunun damperi açık olarak geri gitmeye başladı. Bu sırada damper, üretim sahasında bulunan vince çarptı. Karakaya, kamyonun ön tarafına devrilen vincin altında kaldı. İşçilerin haber vermesiyle fabrikaya sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, Karakaya'yı araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karakaya'nın cansız bedeni, morga götürüldü. Talip Karakaya'nın, işe 1 ay önce başladığı öğrenildi.