DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE SEYREDEN TIR, PTS DİREĞİNİ DEVİRDİ - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde damperi açık şekilde yolda ilerleyen TIR, Plaka Takip Sistemi (PTS) direğini devirdi. Kazada, şoför Suat Savaş Öztürk yara almadan kurtuldu.

Kaza, Adana-Kozan Karayolu Deliçay Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Savaş Öztürk yönetimindeki 01 Y 8577 plakalı TIR'ın damperi bilinmeyen bir nedenle kalktı. Sürücüsünün durumu fark etmeyerek yolda ilerlediği TIR, PTS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem TIR hem de PTS direği yola devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol trafiğe kapandı. Kazada yaralanan olmazken, PTS sisteminin yaklaşık değerinin 1.8 milyon TL olduğu öğrenildi. TIR ve direk çekiciyle yoldan çekildikten sonra trafik tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.