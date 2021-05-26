Damperi açık TIR, direği devirdi - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki damperi açık TIR'ın çarptığı Plaka Takip Sistemi (PTS) direği devrilirken, kazada sürücü yaralanmadı.
Kaza, Adana- Kozan kara yolundaki Deliçay Köprüsü'nde meydana geldi. Suat Savaş Öztürk yönetimindeki 01 Y 8577 plakalı TIR'ın damperi açılırken, çarptığı PTS direği devrildi. Sürücü Öztürk, kazayı yaralanmadan atlattı. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol, trafiğe kapatıldı. TIR ve direğin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü.
Kaynak: DHA
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