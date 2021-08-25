Açık unutulan damperi gişeye çarpan kamyon şarampole devrildi - Son Dakika

Açık unutulan damperi gişeye çarpan kamyon şarampole devrildi

DÜZCE'de şoförün damperini açık unuttuğu kamyon, TEM otoyolu gişelerine çarptıktan sonra şarampole devrildi.

DÜZCE'de şoförün damperini açık unuttuğu kamyon, TEM otoyolu gişelerine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, kamyon şoförü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Düzce gişelerinde meydana geldi. Hayri Kudal, damperini açık unuttuğu 81 AAU 545 plakalı kamyonuyla gişelere geldi. İstanbul istikametine girişte, açık olan damperin gişelerin üst kısmına çarpması sonucu kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada Hayri Kudal yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Son Dakika

Güzel oyuncu Alina Boz, programına konuk olduğu Kerim Savaş Sarı ile sörf yaptı

Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi

Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor

Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor

Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş

Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı

Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor

Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim