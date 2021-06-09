Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi elektrik hattını kopartıp köprüye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun- Sinop karayolunda bulunan Tofaş Kavşağı'nda devam eden alt geçit çalışmalarında İshak G.'nin (56) kullandığı 55 SG 819 plakalı şantiye kamyonu sürücüsünün damperi açık unutması nedeniyle alt geçitten geçerken elektrik hattını kopartarak köprüye çarparak durdu.

Kazada kamyon şoförü İshak G. ve kamyonda bulunan Memduh A. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/ İHA)