Damperi Açık Unutulan Tır Dehşet Saçtı
33 dakika önce
Eskişehir'de, bir tırın açık unutulan damperi şehirler arası yön tabelasına çarptı.
Eskişehir
'de, bir tırın açık unutulan damperi şehirler arası yön tabelasına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Eskişehir- Bursa
karayolu Söğüt
kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, 06 PZC 58 plakalı tır şoförü, damperi açık unutarak seyrettiği yolda Söğüt kavşağına yaklaşık yüz metre kala yol üstüne konumlandırılan yön tabelasına çarptı. Kazada, tırın damperi yön tabelasını yıkarak yola savurdu. Bu esnada aynı istikamette seyreden araçların durumu fark edip durması olası facianın önüne geçti. Ardından bölgeye gelen polis ekipleri kapanan yolu kontrollü olarak tekrar ulaşıma açtı.
Öte yandan kazada kimse yara almazken, damperin yıktığı yön tabelası karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:16 Kaynak: İHA
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