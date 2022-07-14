Damperi açılan hafriyat kamyonu, alt geçit tavanına çarptı; şoför kabinde sıkıştı - Son Dakika
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Damperi açılan hafriyat kamyonu, alt geçit tavanına çarptı; şoför kabinde sıkıştı

14.07.2022 15:43
Damperi açılan hafriyat kamyonu, alt geçit tavanına çarptı; şoför kabinde sıkıştı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, damperi açılınca köprülü kavşak alt geçidinin tavanına çarparak devrildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, damperi açılınca köprülü kavşak alt geçidinin tavanına çarparak devrildi. Kazada şoför kabininde sıkışan Adnan Öztürk (57), itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel çevre yolu girişi Hikmet Şahin köprülü kavşağında meydana geldi. Adnan Öztürk'ün kullandığı 34 TK 6792 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halinde damper açılınca köprülü kavşak alt geçidine çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle Öztürk, şoför kabininde sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Öztürk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adnan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilen kamyon, çekici ile kaldırılırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Adnan Öztürk, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damperi açılan hafriyat kamyonu, alt geçit tavanına çarptı; şoför kabinde sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damperi açılan hafriyat kamyonu, alt geçit tavanına çarptı; şoför kabinde sıkıştı - Son Dakika
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