Kaza saat 11.00 sıralarında Kalıcı Konutlar 3. Bölge kavşağında meydana geldi. Yıldıray Düzenli idaresindeki 34 EPC 905 plakalı kamyon rampa aşağı inerken damperi açılması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Yıldıray Düzenli ile aynı araçta bulunan İsmail Karakuş yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DAMPERİ AÇILAN KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika

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