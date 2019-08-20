Son Dakika Haberleri: Damperi açılan kamyon kameraların bulunduğu direğe çarptı
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Damperi açılan kamyon kameraların bulunduğu direğe çarptı

36 dakika önce

Bolu'da seyir halindeyken damperi açılan kamyon, Kırmızı Işık İhlal Tespit Direği'ne çarptı.

Damperi açılan kamyon kameraların bulunduğu direğe çarptı, System.String[]
Bolu'da seyir halindeyken damperi açılan kamyon, Kırmızı Işık İhlal Tespit Direği'ne çarptı.
D-100 Kara Yolu'ndan Ankara istikametine seyreden Mustafa Can idaresindeki 14 AL 073 plakalı kamyon, Yol, Elektrik ve Su kavşağında seyir halindeyken damperi açılarak, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki Kırmızı Işık İhlal Tespit Direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, üzerinde kameraların bulunduğu direk büyük çapta zarar gördü.
Olay yerine gelen ekipler yolu ulaşıma kaparak, vinç yardımıyla direğin devrilmesini engellendi. Daha sonra Bolu Belediyesi ekipleri tarafından direkte bulunan kameralar söküldü. Ardından, damperi açılan kamyon çaptığı direğin altından geriye alındı. Ekiplerin yardımıyla, zarar gören Kırmızı Işık İhlal Tespit Direği vinç yardımıyla ekipler tarafından sökülerek yoldan kaldırıldı.
Ulaşıma kapanan yol, kamyon ve direğin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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